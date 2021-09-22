Исправить ошибку 0x0000011b подключения принтера в Windows
Код ошибки 0x0000011b связанный с сетевым принтером начал появляться после обновления некоторых патчей как KB5005627, KB5005652, KB5005563, KB5005573 KB5005565 и KB5005613 в разных редакциях и версиях Windows 11/10, которое Microsoft выпустила, чтобы закрыть уязвимость PrintNightmare в очереди печати. На самом деле, уязвимость не закрывалась, если администратор не создавал вручную дополнительный параметр в реестре. По это причине, microsoft с обновлениями автоматически начала создавать данный параметр в реестре, что и привело к массовой ошибке 0x0000011b.
Кроме того, microsoft убрала возможность по умолчанию запуск принтера в сети без прав администратора в патче KB5005652 от 10 августа. Это приводит к ошибке 0x0000011b при попытке подключится к принтеру в одной сети у того пользователя, который не имеет достаточных прав. Он просто не сможет установить драйвер принтера из сети/сервера.
В данной инструкции о том, как исправить ошибку "Windows не удается подключиться к принтеру" код ошибки 0x0000011b в Windows 11/10.
1. Удалить обновление KB5005565
1. В Windows 11/10 напишите в поиске меню пуска "Панель управления" и откройте её. Далее перейдите в удаление программ.
2. Слева нажмите на "Просмотр установленных обновлений".
3. Выделите "Обновление безопасности KB5005565" и нажмите выше "Удалить". Перезагрузите ПК и ошибка 0x0000011b устранится.
Без удаления обновлений
Если вы не желаете удалять обновление безопасности, то нажмите Win+R и введите regedit, чтобы открыть редактор реестра. В реестре перейдите по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
- Щелкните правой кнопкой мыши справа по пустому месту
- Создать > Параметр DWORD (32 бита)
- Назовите его RpcAuthnLevelPrivacyEnabled
- Щелкните по нему дважды и установите 0
- Перезагрузите ПК
2. Ошибка 0x0000011b установки драйвера принтера
Если пользователи в сети не могут устанавливать принтеры с помощью драйверов на удаленном компьютере или сервере, или обновлять драйвер принтера, то запустите командную строку от имени администратора и введите:
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint" /v RestrictDriverInstallationToAdministrators /t REG_DWORD /d 1 /f
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